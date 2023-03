43e Salon toutes collections & Exposition Salle des Fêtes Belfort Catégories d’Évènement: 90000

90000 EUR Organisé par les Collectionneurs & Cartophiles du Territoire de Belfort Rendez-vous annuel pour les Collectionneurs Belfort : Au carrefour de la Franche-Comté, de l’Alsace, des Vosges et de la Suisse Exposition : 110e anniversaire du Monument des Trois Sièges & de la Salle des Fêtes Types de collection : Cartes postales, Insignes Militaires, Capsules de Champagne, Télécartes, Pin’s, Étiquettes de Vins, Livres, Emballages de Sucre, Journaux, Autocollants, Monnaies, Stylos, Sous-bocks, Kinders, Minéraux, Timbres, BD, Disques, CD, Fèves, Échantillons de Parfum, Timbres, Petite brocante, Petites Autos… et beaucoup d’autres Collections. jml90400@yahoo.fr +33 3 84 21 67 92 http://cctbelfort.canalblog.com/ Salle des Fêtes Place de la République Belfort

