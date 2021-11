43e festival des 3 continents Cosmopolis, 19 novembre 2021, Nantes.

43e festival des 3 continents

du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre à Cosmopolis

Pendant toute la durée du _Festival des 3 Continents_, l’espace Cosmopolis se transforme en **3 Continents Café**. **Horaires d’ouverture** Tous les jours à partir de 9h30, sauf vendredi 19/11 à 14h. Fermeture les 21, 22, 24/11 à 23h, les 20, 23, 25, 26 et 27/11 à 01h et le dimanche 28/11 à 16h. **Billetterie & Boutique** Retrouvez tous les tarifs et modalités d’achat de billets en cliquant ici. **Librairie des 3 Continents** Pendant toute la durée de l’évènement, la librairie Lise & moi vous propose un espace de vente dédiée à la programmation, aux sujets soulevés par les films, aux auteurs présents pendant le festival. _Ouvert tous les jours de 11h à 18h. Attention, la librairie ferme exceptionnellement à 15h le 28 novembre._ **Bar du Festival** Le bar vous accueille tous les jours aux horaires d’ouverture du 3 Continents Café avec une sélection de boissons fraîches ou chaudes et des vins des Pays de la Loire. **Restauration** Cuisine locale et gourmande. L’atelier de réinsertion Méli Mélo vous propose midi et soir formule complète haute en couleur. _Ouvert tous les jours à partir du 20 novembre midi jusqu’au dimanche 28 novembre midi, service midi (11h30 et 14h30) et soir (19h et 22h)_ **Les Soirées des 3 Continents** DJ Sets et Bal des 3 continents _En soirée, du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre._ **FIP Monde en direct** De Tony Allen à Michael Kiwanuka, de Vaudou Game à Bebel Gilberto, franchissez les frontières de FIP dans une sélection musicale qui traverse les continents et les époques. En écoute tous les jours.

Programme du 3 Continents Café à Cosmopolis

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T20:00:00;2021-11-22T09:30:00 2021-11-22T20:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T20:00:00;2021-11-24T09:30:00 2021-11-24T20:00:00;2021-11-25T09:30:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T16:00:00