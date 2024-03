43e Festival de Théâtre de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt, lundi 13 mai 2024.

Chaque année durant près de 3 semaines en mai

– plus de 6 000 spectateurs,

– une quinzaine de spectacles sélectionnés parmi plus de 200 pièces vues chaque année par l’équipe de programmation,

– plus de 20 représentations…

Réservation

-Au Centre Culturel de Coye-la-Forêt lors de l’inauguration le samedi 13 avril

-Sur les site internet dès le 14 avril

-Lors des permanences au Centre Culturel les samedis 27 avril, 4 et 11 mai de 10h à 12h30

-Le soir des spectacles entre 20h15 et 20h50 au Centre Culturel

Renseignements au 06 08 72 18 31 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-06-08

21 Rue d’Hérivaux

Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France

