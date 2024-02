43e Festival de la Vézère Brive-la-Gaillarde, lundi 8 juillet 2024.

Le 43e Festival de la Vézère se déroulera du 8 juillet au 12 août 2024 avec toujours de jeunes talents, des grands musiciens classiques à la carrière internationale et le traditionnel week-end opéra (8, 9 et 10 août). Plusieurs lieux

Ouverture de la billetterie le 18 avril et le 11 avril pour les adhérents de l’association. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08

fin : 2024-08-12

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

