43e Europajazz festival du 1 au 5 juin 2022 – Abbaye Royale de l’Épau – Yvré-l’Évêque (72)

Pour cette 43e édition 2022, 6 têtes d’affiches de renom feront leur programme chaque jour, du 1er au 5 juin : Érik Truffaz, Louis Sclavis, Géraldine Laurent, Sylvain Rifflet, Dhafer Youssef et Airelle Besson. **Mercredi 1 Juin 2022 : Érik Truffaz et Louis Sclavis font leur programme** 19h – Louis Sclavis “Les cadences du monde” 20h30 – Erik Truffaz “La voce della luna” **Jeudi 2 juin 2022 : Géraldine Laurent fait son programme** 17h – Paul Lay trio “Bach’s Groove” 19h – Géraldine Laurent / François Corneloup 20h30 – M.O.M et Géraldine Laurent Quartet “Cooking” 22h30 – Le peuple étincelle **Vendredi 3 juin 2022 : Sylvain Rifflet fait son programme** 17h – Moondog in Africa 19h – Rebellion(s) 20h30 – Duo Sylvain Rifflet & Bojan Z et “Aux anges” 22h30 – Projet electro **Samedi 4 juin 2022 : Dhafer Youssef fait son programme** 15h – « Sounds of mirrors » 17h – « Andalusia » 19h – Dhafer Youssef et Nguyên Lê 20h30 – « Miles Rhapsody » 22h – Daphné Ménard et Nicolas Rousserie **Dimanche 5 juin 2022 : Airelle Besson fait son programme** 12h – Duo Airelle Besson & Benjamin Moussay 14h – Duo Airelle Besson & Lionel Suarey 16h – « Fatty se déchaîne » Ciné concert 18h – « TRY ! » **Infos et réservation :** Billetterie Le Mans Jazz: 1A rue Gambetta 72000 Le Mans [[billetterie@lemansjazz.com](mailto:billetterie@lemansjazz.com)](mailto:billetterie@lemansjazz.com) 02 43 23 78 99

Pass 1 jour / Pass 3 jours (Vendredi, Samedi, Dimanche) / Pass 5 jours Plein tarif : 24€ / 63€ / 99€ Tarif CE : 22€ / 60€ / 91€ Tarif réduit (demandeur d’emploi, invalidité, étudiant, -25 ans) : 18€ / 48€ / 75€ Tarif abonné : 20€ / 51€ / 83€

Abbaye de l’Epau Rue de l’Estérel, 72000 Le Mans, France Le Mans Sarthe



2022-06-01T19:00:00 2022-06-01T23:00:00;2022-06-02T17:00:00 2022-06-02T23:30:00;2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T23:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T23:30:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T20:00:00