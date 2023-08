Bal Folk – Abbaye de Belval 437, Rue Principale, Troisvaux (62), 8 octobre 2023, .

Bal Folk – Abbaye de Belval Dimanche 8 octobre, 15h00 437, Rue Principale, Troisvaux (62) 7 euros

Le groupe de Musique Traditionnelle PEUT QU’MANQUER évolue autour de musiques et danses d’origines anciennes, issues du folklore. L’on y danse, sans spectacle ni costume folklorique, sur des musiques arrangées et revitalisées selon des influences diverses. Une ambiance tonique et chaleureuse y invite à bouger et à se rencontrer….

source : événement Bal Folk – Abbaye de Belval publié sur AgendaTrad

[{« link »: « https://agendatrad.org/e/44574 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

baltrad balfolk