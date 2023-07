EMBLAVEZ Gaming Day 43600 Rosières Rosières, 8 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

La journée se coupe en 4 activité :

1. Concours et tournois sur consoles, PC et Bornes d’arcade

2. Boutique de jeux vidéos, goodies, Super Retro World

3. Food truck

4. Diffusion de fil à 14h sur réservation



Ainsi que d’autres surprises !.

2023-07-08 09:00:00 fin : 2023-07-08 18:00:00. .

43600 Rosières Place des anciens combattants

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The day is divided into 4 activities:

1. Competitions and tournaments on consoles, PCs and arcade terminals

2. Video game store, goodies, Super Retro World

3. Food truck

4. Screening at 2pm on reservation



Plus other surprises!

La jornada se divide en 4 actividades:

1. Competiciones y torneos en consolas, PC y terminales arcade

2. Tienda de videojuegos, golosinas, Super Retro World

3. Camión de comida

4. Proyección de películas a las 14.00 horas (previa reserva)



Y muchas sorpresas más

Der Tag gliedert sich in vier Aktivitäten:

1. Wettbewerbe und Turniere auf Konsolen, PCs und Arcade-Terminals

2. Shop mit Videospielen, Goodies, Super Retro World

3. Foodtruck

4. Fadenübertragung um 14 Uhr mit Reservierung



Sowie weitere Überraschungen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay