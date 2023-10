Halloween Party, au restaurant La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne, 31 octobre 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Tapas et planches de la mort ! Kdos, sorts, shooters, élection de Miss et Mister concours de citrouille. Jeux collectifs. Soyez prêt, il va y avoir des horreurs !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

4350 route d’Arthez Restaurant La Pie René

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tapas and death planks! Kdos, spells, shooters, election of Miss and Mister pumpkin contests. Group games. Be prepared, there will be horrors!

¡Tapas y paneles de la muerte! Kdos, hechizos, tiros, elección de Miss y Mister concurso de calabazas. Juegos en grupo. Prepárate, ¡habrá horrores!

Tapas und Todesbretter! Kdos, Zaubersprüche, Shots, Wahl von Miss und Mister Kürbiswettbewerb. Kollektive Spiele. Seien Sie bereit, es wird Horror geben!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN