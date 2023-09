Théâtre – Gisèle Halimi, défendre ! – à Aiffres 435 Rue de l’Église Aiffres, 15 mars 2024, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Une figure majeure de la lutte pour les droits humains en particulier ceux des femmes, sa combativité, son regard aiguisé sur la société sont portés avec fougue par Marie Ragu.

Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent comme un condensé de ses combats.

Informations :

Dès 14 ans.

2024-03-15

435 Rue de l’Église

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A major figure in the fight for human rights, particularly women’s rights, her fighting spirit and her sharp eye for society are brought to life with verve by Marie Ragu.

Gisèle Halimi engages the audience in a direct relationship: childhood memories, interviews and pleadings interweave like a condensed account of her struggles.

Information :

Ages 14 and up

Marie Ragu da vida con pasión a la figura de Gisèle Halimi, una de las figuras más importantes en la lucha por los derechos humanos, especialmente los de la mujer.

Gisèle Halimi entabla con el público una relación directa: recuerdos de infancia, entrevistas y alegatos se entrelazan como un compendio de sus luchas.

Información :

Desde los 14 años

Eine wichtige Figur im Kampf für die Menschenrechte, insbesondere für die Rechte der Frauen, ihr Kampfgeist und ihr scharfer Blick auf die Gesellschaft werden von Marie Ragu mit Feuereifer vorgetragen.

Gisèle Halimi fordert das Publikum in einer direkten Beziehung heraus: Kindheitserinnerungen, Interviews und Plädoyers überschneiden sich wie ein Kompendium ihrer Kämpfe.

Informationen:

Ab 14 Jahren

