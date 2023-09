Andromaque théâtre et batterie – à Aiffres 435 Rue de l’Église Aiffres, 24 novembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Avec ce duo explosif : le jeu intense de Florence Coudurier et la force de la batterie

de Denis Barthe – le texte de Racine trouve un souffle puissant !

Durée : 1h20

Dès 14 ans.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

435 Rue de l’Église

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



With this explosive duo: Florence Coudurier’s intense playing and Denis Barthe’s powerful drumming

of Denis Barthe… Racine’s text is given a powerful new lease of life!

Running time: 1h20

From age 14

Con este dúo explosivo: la intensa interpretación de Florence Coudurier y la poderosa percusión de Denis Barthe

el texto de Racine cobra una nueva y poderosa vida

Duración: 1 hora 20 minutos

A partir de 14 años

Mit diesem explosiven Duo: dem intensiven Spiel von Florence Coudurier und der Kraft des Schlagzeugs

von Denis Barthe ? der Text von Racine findet einen kraftvollen Atem!

Dauer: 1 Std. 20 Min

Ab 14 Jahren

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Niort Marais Poitevin