Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres 435 Rue de l’Église Aiffres, 4 novembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Samedi 4 et dimanche 5 novembre a lieu la 8ème édition du Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres, organisé par le Lions Club Niort Doyen.

27 exposants seront présents et de nombreuses animations seront proposées !

Informations : https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-chocolat-et-des-saveurs-2023/

Espace Tartalin, Aiffres

Les 4 et 5 novembre 2023, de 10h à 19h

Tarifs :

– Adulte : 3€

– Gratuit pour les moins de 12 ans.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 19:00:00. EUR.

435 Rue de l’Église Espace Tartalin

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday 4th and Sunday 5th November see the 8th edition of the Salon du Chocolat et des Saveurs in Aiffres, organized by the Lions Club Niort Doyen.

27 exhibitors will be present, and there will be plenty of entertainment on offer!

Information: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-chocolat-et-des-saveurs-2023/

Espace Tartalin, Aiffres

November 4 and 5, 2023, 10am to 7pm

Prices :

– Adults: 3?

– Free for children under 12

El sábado 4 y el domingo 5 de noviembre se celebra en Aiffres el 8º Salón del Chocolate y las Galletas, organizado por el Club de Leones Niort Doyen.

habrá 27 expositores y muchas actividades de ocio

Información: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-chocolat-et-des-saveurs-2023/

Espacio Tartalin, Aiffres

4 y 5 de noviembre de 2023, de 10.00 a 19.00 h

Precios :

– Adultos: 3?

– Gratis para menores de 12 años

Am Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. November findet in Aiffres die 8. Ausgabe des Salon du chocolat et des saveurs statt, der vom Lions Club Niort Doyen organisiert wird.

27 Aussteller werden anwesend sein und es werden zahlreiche Animationen angeboten!

Informationen: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-chocolat-et-des-saveurs-2023/

Espace Tartalin, Aiffres

Am 4. und 5. November 2023, von 10 bis 19 Uhr

Preise:

– Erwachsene: 3?

– Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Niort Marais Poitevin