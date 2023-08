« Gagner la lutte contre le CANCER : La Découverte dont la République n’a pas voulu. » par Sylvie Beljanski 435 Rue de l’Église Aiffres, 17 septembre 2023, Aiffres.

Conférence de Sylvie Beljanski : Gagner la lutte contre le cancer par une approche naturelle .Evénement organisé par la Fondation Beljanski.Sylvie Beljanski tiendra une conférence à Aiffres le dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 17h, sur le thème « Gagner la lutte contre le cancer par une approche naturelle ». Elle présentera les découvertes scientifiques de son père, Dr Mirko Beljanski, chercheur à l’Institut Pasteur, et les récentes publications américaines concernant l’activité anticancer, anti-virus et anti inflammatoire de plusieurs extraits naturels. Elle abordera la notion de déstabilisation progressive de l’ADN comme cause de la maladie, et les solutions que cette vision apporte. Elle détaillera notamment l’effet de l’environnement sur les cellules humaines, base de l’épigénétique, et présentera des solutions naturelles qui peuvent aussi accompagner les traitements allopathiques..

Conference by Sylvie Beljanski: Winning the fight against cancer with a natural approach Event organized by the Beljanski Foundation.Sylvie Beljanski will hold a conference in Aiffres on Sunday September 17, 2023, from 10am to 5pm, on the theme of « Winning the fight against cancer with a natural approach ». She will present the scientific discoveries of her father, Dr Mirko Beljanski, a researcher at the Institut Pasteur, and recent American publications concerning the anti-cancer, anti-virus and anti-inflammatory activity of several natural extracts. She will discuss the notion of progressive DNA destabilization as the cause of disease, and the solutions that this vision brings. In particular, she will detail the effect of the environment on human cells, the basis of epigenetics, and present natural solutions that can also accompany allopathic treatments.

Conferencia de Sylvie Beljanski: Ganar la lucha contra el cáncer a través de un enfoque natural Evento organizado por la Fundación Beljanski.Sylvie Beljanski dará una conferencia en Aiffres el domingo 17 de septiembre de 2023, de 10:00 a 17:00 horas, sobre el tema « Ganar la lucha contra el cáncer a través de un enfoque natural ». Presentará los descubrimientos científicos de su padre, el Dr. Mirko Beljanski, investigador del Instituto Pasteur, y las recientes publicaciones americanas sobre la actividad anticancerígena, antivírica y antiinflamatoria de varios extractos naturales. Hablará de la noción de desestabilización progresiva del ADN como causa de las enfermedades y de las soluciones que ofrece esta visión. En particular, detallará el efecto del medio ambiente en las células humanas, la base de la epigenética, y presentará soluciones naturales que también pueden acompañar a los tratamientos alopáticos.

Vortrag von Sylvie Beljanski: Den Kampf gegen den Krebs mit einem natürlichen Ansatz gewinnen .Veranstaltung organisiert von der Beljanski-Stiftung.Sylvie Beljanski wird am Sonntag, den 17. September 2023, von 10.00 bis 17.00 Uhr in Aiffres einen Vortrag zum Thema « Den Kampf gegen den Krebs mit einem natürlichen Ansatz gewinnen » halten. Sie wird die wissenschaftlichen Entdeckungen ihres Vaters, Dr. Mirko Beljanski, Forscher am Institut Pasteur, und die jüngsten amerikanischen Veröffentlichungen über die Antikrebs-, Anti-Virus- und entzündungshemmende Wirkung verschiedener natürlicher Extrakte vorstellen. Sie wird auf das Konzept der fortschreitenden Destabilisierung der DNA als Ursache von Krankheiten und die Lösungen, die diese Sichtweise bietet, eingehen. Sie wird insbesondere die Auswirkungen der Umwelt auf die menschlichen Zellen erläutern, die die Grundlage der Epigenetik bilden, und natürliche Lösungen vorstellen, die auch allopathische Behandlungen begleiten können.

