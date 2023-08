5ème forum des associations à Aiffres 435 Rue de l’Église Aiffres, 2 septembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Le 2 septembre 2023 se tiendra la 5ème édition du forum des associations à l’espace Tartalin à Aiffres. Plus de 25 associations seront présentes afin de vous présenter leurs activités.

Profitez également d’animations, d’un déjeuner-concert et d’une soirée type festival animée par l’association Music After.

Buvette et restauration sur place (food truck).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. .

435 Rue de l’Église Espace Tartalin

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On September 2, 2023, the 5th edition of the Forum des Associations will be held at the Espace Tartalin in Aiffres. Over 25 associations will be on hand to present their activities.

There will also be entertainment, a lunchtime concert and a festival-style evening hosted by the Music After association.

Refreshments and catering on site (food truck)

El 2 de septiembre de 2023 se celebrará en el Espace Tartalin de Aiffres el 5º Foro de Asociaciones. Más de 25 asociaciones presentarán sus actividades.

También habrá animaciones, un concierto a mediodía y una velada festiva a cargo de la asociación Music After.

Refrescos y comida in situ (food truck)

Am 2. September 2023 findet zum fünften Mal das Forum der Vereine im Espace Tartalin in Aiffres statt. Mehr als 25 Vereine werden anwesend sein, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen.

Profitieren Sie außerdem von Animationen, einem Mittagskonzert und einem Abend im Stil eines Festivals, der vom Verein Music After moderiert wird.

Getränke und Speisen vor Ort (Foodtruck)

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Niort Marais Poitevin