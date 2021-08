Paris Les Deux Plateaux,sculpture in situ – Cour d’honneur du Palais-Royal Paris 4,3,2,1… on danse ! Les Deux Plateaux,sculpture in situ – Cour d’honneur du Palais-Royal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une façon de découvrir la diversité culturelle et la richesse des esthétiques des différents artistes de l’atelier des artistes en exil. Cour d’honneur du Palais Royal, parmi les Collones de Buren les danseurs et danseuses de l’atelier des artistes en exil se relayent pour donner onze masterclasses de styles et d’origines variés : hip hop, breakdance, contemporain, yoga dansé, street jazz, danse orientale, danse syrienne (dabkeh), danses traditionnelles africaines (Kongo, angata, soussou et manjak). Venu·e·s de Syrie, Ukraine, Égypte, Congo Brazzaville, Mali et Guinée, onze danseurs et danseuses de l’atelier des artistes en exil partagent leur savoir-faire à travers des classes à l’air libre, ouvertes à tous et à toutes, sans limitation d’âge, de corps et de niveau. → programme détaillé sur festival.aa-e.org Des classes d’1h30, en plein air, ouvertes à tous et à toutes. Les Deux Plateaux,sculpture in situ – Cour d’honneur du Palais-Royal 2 rue de Montpensier, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T20:00:00;2021-08-21T18:30:00 2021-08-21T20:00:00;2021-08-22T18:30:00 2021-08-22T20:00:00;2021-08-23T18:30:00 2021-08-23T20:00:00;2021-08-24T18:30:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-25T18:30:00 2021-08-25T20:00:00;2021-08-26T18:30:00 2021-08-26T20:00:00;2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T20:00:00;2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T20:00:00;2021-08-29T18:30:00 2021-08-29T20:00:00;2021-08-30T18:30:00 2021-08-30T20:00:00

