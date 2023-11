Marché de Noël du Château Guillaume Blanc 432 impasse Guillaume Blanc Saint-Philippe-du-Seignal, 9 décembre 2023, Saint-Philippe-du-Seignal.

Saint-Philippe-du-Seignal,Gironde

Marché de Noël du Château Guillaume Blanc de 11h à 17h.

Artisans créateurs, cosmétiques naturels, épicerie fine, objets déco, coffrets vins…

Restauration sur place.

Séance photos gratuite avec la participation de « Mademoiselle Effigie » photographe professionnel.

Animations pour les enfants.

Dégustation pour les parents (1 verre offert).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération!.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

432 impasse Guillaume Blanc Château Guillaume Blanc

Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Guillaume Blanc Christmas Market from 11am to 5pm.

Artisan designers, natural cosmetics, delicatessen, decorative objects, wine boxes…

Catering on site.

Free photo session with « Mademoiselle Effigie », professional photographer.

Entertainment for children.

Tasting for parents (1 glass free).

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation!

Mercado de Navidad del Château Guillaume Blanc de 11:00 a 17:00 h.

Diseñadores artesanos, cosmética natural, delicatessen, artículos de decoración, cajas de vino…

Restauración in situ.

Sesión de fotos gratuita con « Mademoiselle Effigie », fotógrafa profesional.

Animación para niños.

Degustación para los padres (1 copa gratis).

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, ¡consúmalo con moderación!

Weihnachtsmarkt im Château Guillaume Blanc von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Kreative Kunsthandwerker, Naturkosmetik, Feinkost, Deko-Objekte, Weinpakete…

Verpflegung vor Ort.

Kostenlose Fotosession unter Mitwirkung von « Mademoiselle Effigie », einem professionellen Fotografen.

Animationen für die Kinder.

Weinprobe für die Eltern (1 Glas gratis).

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden!

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays Foyen