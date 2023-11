Repas de fin d’année à La Garçonnière 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône, 24 novembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Venez passer de merveilleux moments ensemble tout en savourant nos repas de fin d’année, concoctés avec amour par notre talentueux trio de chefs..

2023-11-24 fin : 2023-12-22 . EUR.

4312 Route de Saint Paul Bar restaurant La Garçonnière

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend some wonderful moments together, while enjoying our end-of-year meals, lovingly concocted by our talented trio of chefs.

Ven a pasar un rato maravilloso juntos mientras disfrutas de nuestras comidas de fin de año, preparadas con cariño por nuestro talentoso trío de chefs.

Verbringen Sie wunderbare Momente miteinander und genießen Sie dabei unsere Jahresendmahlzeiten, die von unserem talentierten Cheftrio mit Liebe zubereitet werden.

Mise à jour le 2023-11-24 par Montélimar Tourisme Agglomération