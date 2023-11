Soirée jeux de société 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône, 16 novembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Combattez la grisaille du moment en venant vous affronter sur nos différents jeux de plateaux le jeudi soir! Venez nombreux avec votre famille et vos amis et mettez vous au défi tout ensemble pour des heures de plaisir!.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

4312 Route de Saint Paul Manoir le Roure – La Garçonnière

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Combat the current dreariness by joining us on Thursday evenings to play a variety of board games! Bring your family and friends and challenge yourselves to hours of fun together!

Los jueves por la tarde, ven a jugar a nuestros diferentes juegos de mesa Ven con tu familia y amigos y poneos a prueba juntos durante horas de diversión

Bekämpfen Sie den grauen Alltag, indem Sie donnerstags gegeneinander in unseren Brettspielen antreten! Kommen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und fordern Sie sich gemeinsam heraus, um stundenlangen Spaß zu haben!

Mise à jour le 2023-11-16 par Montélimar Tourisme Agglomération