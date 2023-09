Soirées concerts 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône, 18 août 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Le domaine vous accueille pour un concert. Venez profiter d’une agréable ambiance festive..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

4312 Route de Saint Paul Bar La Garçonnière

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The domain welcomes you for a concert. Come and enjoy the festive atmosphere.

El dominio le da la bienvenida para un concierto. Venga y disfrute del ambiente festivo.

Das Weingut empfängt Sie für ein Konzert. Genießen Sie eine angenehme, festliche Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-08-17 par Montélimar Tourisme Agglomération