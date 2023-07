Soirées japonaises 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône, 12 juillet 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

La Garçonnière ouvre exceptionnellement le mercredi soir avec des soirées à thème. Les plats seront cuisinés uniquement au Brasero, ambiance chaleureuse et conviviale garantie.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

4312 Route de Saint Paul Bar La Garçonnière – Manoir Le Roure

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Garçonnière opens exceptionally on Wednesday evenings with themed evenings. Dishes will be cooked exclusively in the Brasero, guaranteeing a warm and friendly atmosphere

La Garçonnière abre excepcionalmente los miércoles por la noche, con veladas temáticas. Los platos se cocinarán exclusivamente en el Brasero, lo que garantiza un ambiente cálido y acogedor

La Garçonnière öffnet ausnahmsweise am Mittwochabend mit Themenabenden. Die Gerichte werden ausschließlich im Brasero gekocht, eine warme und gesellige Atmosphäre ist garantiert

Mise à jour le 2023-06-29 par Montélimar Tourisme Agglomération