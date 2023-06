Concerts à La Garçonnière 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône, 16 juin 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Venez profiter d’une soirée musicale avec les concerts organisés à la Garçonnière tous les vendredis !.

2023-06-16

4312 Route de Saint Paul La Garçonnière

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a musical evening with the concerts organized at La Garçonnière every Friday!

Venga a disfrutar de una velada musical con los conciertos organizados en La Garçonnière todos los viernes

Genießen Sie einen musikalischen Abend mit den Konzerten, die jeden Freitag in der Garçonnière veranstaltet werden!

Mise à jour le 2023-06-01 par Montélimar Tourisme Agglomération