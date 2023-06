Théâtre 1983 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère, 24 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Après son spectacle « Arrive en ville » dans cet amphithéâtre le 13 janvier 2021, Maxime Gasteuil revient, comme il l’avait promis devant la salle comble, au Palais des Congrès avec un tout nouveau spectacle !.

2023-11-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-24 21:30:00. EUR.

430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After his show « Arrive en ville » in this amphitheatre on January 13, 2021, Maxime Gasteuil returns, as he promised to a packed house, to the Palais des Congrès with a brand new show!

Tras su espectáculo « Arrive en ville » en este anfiteatro el 13 de enero de 2021, Maxime Gasteuil regresa, como prometió ante una sala abarrotada, al Palacio de Congresos con un espectáculo inédito

Nach seiner Show « Arrive en ville » in diesem Amphitheater am 13. Januar 2021 kehrt Maxime Gasteuil, wie er es vor ausverkauftem Haus versprochen hatte, mit einer völlig neuen Show in den Palais des Congrès zurück!

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme