Concert Claudio Capéo 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère, 28 mars 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française..

2023-03-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-03-28 21:30:00. EUR.

430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With more than a million records sold, Claudio Capéo has become an essential artist of the new French scene.

Con más de un millón de discos vendidos, Claudio Capéo se ha convertido en una figura clave de la nueva escena musical francesa.

Mit über einer Million verkaufter Tonträger ist Claudio Capéo zu einem unumgänglichen Künstler der neuen französischen Szene geworden.

