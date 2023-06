Théâtre : Les Pigeons 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère, 21 mars 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Une pièce de Michel Leeb

Mise en scène par Jean-Louis Benoit

Avec Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux.

2023-03-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-03-21 . EUR.

430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A play by Michel Leeb

Directed by Jean-Louis Benoit

With Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert and Philippe Vieux

Una obra de Michel Leeb

Dirigida por Jean-Louis Benoit

Con Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert y Philippe Vieux

Ein Stück von Michel Leeb

Regie: Jean-Louis Benoit

Mit Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert und Philippe Vieux

