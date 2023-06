Spectacle de magie : Viktor Vincent 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère, 7 mars 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique..

2023-03-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-03-07 21:30:00. EUR.

430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic.

En su nuevo espectáculo unipersonal, Viktor Vincent atraviesa el espejo para ofrecerle una experiencia en vivo de lo maravilloso y lo fantástico.

In seinem neuen Soloalbum wechselt Viktor Vincent auf die andere Seite des Spiegels, um Ihnen die Erfahrung des Wunderbaren und Fantastischen live zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme