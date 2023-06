Concert OSYRA 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère, 4 février 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

OSYRA arrive sur la scène d’Ō LAC avec un tout nouveau thème.



Sous la direction de Laurent Pillot, les 80 musiciens de l’orchestre interpréteront les plus belles oeuvres de la musique classique..

2023-02-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-02-04 17:00:00. EUR.

430 Route du Lac O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



OSYRA takes to the stage at? LAC with a brand new theme.



Under the direction of Laurent Pillot, the 80 musicians of the orchestra will perform the most beautiful works of classical music.

OSYRA sube al escenario del? LAC con un tema totalmente nuevo.



Dirigidos por Laurent Pillot, los 80 músicos de la orquesta interpretarán las obras más bellas de la música clásica.

OSYRA kommt auf die Bühne von ? LAC mit einem völlig neuen Thema auf.



Unter der Leitung von Laurent Pillot werden die 80 Musiker des Orchesters die schönsten Werke der klassischen Musik interpretieren.

