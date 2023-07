Concert – Duo Latino 430 route de la Jarjatte Lus-la-Croix-Haute, 25 août 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Concert avec possibilité de repas au snack-bar sur réservation..

2023-08-25 19:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

430 route de la Jarjatte Camping Champ la Chèvre

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert with snack-bar lunch available on reservation.

Concierto con opción de comida en el snack bar (previa reserva).

Konzert mit der Möglichkeit, nach vorheriger Reservierung in der Snackbar zu essen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois