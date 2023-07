Concert – La Tribu Stones 430 route de la Jarjatte Lus-la-Croix-Haute, 7 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Soirée concert estival avec possibilité de repas au snack-bar sur réservation..

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 21:00:00. .

430 route de la Jarjatte Camping Champ la Chèvre

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Summer concert evening with snack bar available on reservation.

Noche de conciertos de verano con posibilidad de comer en el bar (previa reserva).

Sommerlicher Konzertabend mit der Möglichkeit, nach vorheriger Reservierung in der Snackbar zu essen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois