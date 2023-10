Les ateliers du temps libre : atelier culinaire végétarien en basque-ados-adultes 430 chemin d’Erreka Lecumberry, 14 janvier 2024, Lecumberry.

Lecumberry,Pyrénées-Atlantiques

Amaia Castorène, chèfe privée bascophone spécialisée dans la cuisine végétarienne, vous propose un rendez-vous mensuel dans le nouvel espace des Ateliers du Temps Libre. Venez découvrir une cuisine de saison inventive, saine, équilibrée, savoureuse et esthétique, faisant la part belle aux protéines végétales, aux épices et aux fleurs : 2h30 d’atelier en basque et en français pour charmer vos papilles et ouvrir votre appétit ! Et repartez à la maison avec vos créations culinaires..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 12:30:00. EUR.

430 chemin d’Erreka Espace Goxatoki

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Amaia Castorène, a private Basque-speaking chèfe specializing in vegetarian cuisine, offers you a monthly rendez-vous in the new Ateliers du Temps Libre space. Come and discover a seasonal cuisine that’s inventive, healthy, balanced, tasty and aesthetically pleasing, with an emphasis on plant proteins, spices and flowers: a 2h30 workshop in Basque and French to tantalize your taste buds and whet your appetite! And take your culinary creations home with you.

Amaia Castorène, euskaldun privada especializada en cocina vegetariana, organiza una actividad mensual en los nuevos Ateliers du Temps Libre. Venga a descubrir una cocina de temporada, creativa, sana, equilibrada, sabrosa y estética, con especial atención a las proteínas vegetales, las especias y las flores: un taller de 2 horas y media en euskera y francés para deleitar su paladar y abrir el apetito Y llévese sus creaciones culinarias a casa.

Amaia Castorène, eine baskischsprachige Privatköchin, die sich auf vegetarische Küche spezialisiert hat, bietet Ihnen ein monatliches Treffen im neuen Bereich der Ateliers du Temps Libre an. Entdecken Sie eine einfallsreiche, gesunde, ausgewogene, schmackhafte und ästhetische Saisonküche, in der pflanzliche Proteine, Gewürze und Blumen eine große Rolle spielen: 2,5 Stunden Workshop auf Baskisch und Französisch, um Ihre Geschmacksnerven zu bezaubern und Ihren Appetit anzuregen! Und nehmen Sie Ihre kulinarischen Kreationen mit nach Hause.

