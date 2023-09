Concert aux Docks: Punish Yourself + Krav Boca 430 allées des Soupirs Cahors, 8 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Punish Yourself (métal fluo)

Quand Punish Yourself a démarré en 1993, personne dans le groupe n’aurait imaginé que trente ans, une dizaine d’albums et des centaines de concerts plus tard le groupe serait toujours sur la route. Et pourtant en 2023 le gang de zombies fluos est toujours là avec son mélange guitares + électronique + show visuel, et plus en forme que jamais.

Le groupe démarre 2023 avec un EP/mini-album, Death Glam XIII et le Kali – Yu – Glam Tour. Glam ? En trois décennies, le monstre Punish Yourself n’a jamais caché sa fascination obsessionnelle pour le style – de sa version rock’n’roll décadente des 70’s à ses avatars post-punk des 80’s, en passant par le Rocky Horror Show – sans jamais s’y attaquer aussi radicalement. Une attaque au rasoir, frontale, destructurée, en un mot : apocalyptique.

Krav Boca (punk rap métal)

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 2 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Après 4 albums, le groupe sort l’album Pirate Party en 2022 et continue de multiplier les tournées partout en Europe..

2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 . 15 EUR.

430 allées des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Punish Yourself (fluorescent metal)

When Punish Yourself started out in 1993, no one in the band would have imagined that thirty years, a dozen albums and hundreds of concerts later, the band would still be on the road. And yet, in 2023, the gang of fluorescent zombies are still at it, with their mix of guitars + electronics + visual show, and in better shape than ever.

The band kicks off 2023 with an EP/mini-album, Death Glam XIII and the Kali – Yu – Glam Tour. Glam? Over three decades, the Punish Yourself monster has never hidden its obsessive fascination with the style – from its decadent rock’n’roll version in the 70s to its post-punk avatars in the 80s, via the Rocky Horror Show – without ever attacking it so radically. It’s a razor-sharp, frontal, unstructured attack, in a word: apocalyptic.

Krav Boca (punk rap metal)

The rioters of Krav Boca are always hooded! Driven by a powerful guitar-bass-drums-mandolin combo, the 2 masters of ceremony invade the stage with lyrics in French and Greek: neither punk, nor rap, nor metal, but certainly a bit of all three. After 4 albums, the band released the Pirate Party album in 2022, and continues to tour extensively throughout Europe.

Punish Yourself (metal fluorescente)

Cuando Punish Yourself empezaron su andadura en 1993, nadie en el grupo hubiera imaginado que treinta años, una docena de discos y cientos de conciertos después, la banda seguiría en la carretera. Y sin embargo, en 2023, la banda de zombies fluorescentes sigue ahí fuera con su mezcla de guitarras + electrónica + espectáculo visual, y en mejor forma que nunca.

La banda arranca 2023 con un EP/mini-álbum, Death Glam XIII y el Kali – Yu – Glam Tour. ¿Glam? A lo largo de tres décadas, el monstruo de Punish Yourself nunca ha ocultado su obsesiva fascinación por este estilo -desde su decadente versión rock’n’roll en los 70 hasta sus avatares post-punk en los 80, pasando por el Rocky Horror Show- sin atacarlo nunca de forma tan radical. Es afilado, frontal, desestructurado, en una palabra: apocalíptico.

Krav Boca (punk rap metal)

Los alborotadores de Krav Boca siempre van encapuchados Impulsados por un potente combo guitarra-bajo-batería-mandolina, los 2 maestros de ceremonias suben al escenario con letras en francés y en griego: ni punk, ni rap, ni metal, pero sin duda un poco de los tres. Después de 4 álbumes, el grupo publicó Pirate Party en 2022 y sigue de gira por toda Europa.

Punish Yourself (Neon-Metal)

Als Punish Yourself 1993 startete, hätte sich niemand in der Band vorstellen können, dass die Band dreißig Jahre, ein Dutzend Alben und Hunderte von Konzerten später immer noch unterwegs sein würde. Und doch ist die neonfarbene Zombie-Gang im Jahr 2023 immer noch da, mit ihrer Mischung aus Gitarren + Elektronik + visueller Show, und fitter denn je.

Die Band startet 2023 mit einer EP/Mini-Album, Death Glam XIII und der Kali – Yu – Glam Tour. Glam? In drei Jahrzehnten hat das Monster Punish Yourself nie einen Hehl aus seiner obsessiven Faszination für diesen Stil gemacht – von seiner dekadenten Rock’n’Roll-Version der 70er Jahre über die Rocky Horror Show bis hin zu seinen Post-Punk-Avataren der 80er Jahre -, ohne ihn jemals so radikal anzugreifen. Ein rasiermesserscharfer, frontaler, zerstörerischer Angriff, mit einem Wort: apokalyptisch.

Krav Boca (Punk Rap Metal)

Die Randalierer von Krav Boca operieren immer vermummt! Angetrieben von einer mächtigen Gitarre-Bass-Schlagzeug-Mandoline erobern die 2 Zeremonienmeister die Bühne mit französischen und griechischen Texten: weder Punk, noch Rap, noch Metal, aber sicherlich ein bisschen von allen dreien. Nach vier Alben veröffentlichte die Band 2022 das Album Pirate Party und ging weiterhin in ganz Europa auf Tournee.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot