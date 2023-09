Rencontres Ré’Percutantes aux Docks: Les Humanophones + Cocanha 430 allées des Soupirs Cahors, 2 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les Docks invitent Musiques en Liberté dans le cadre des Rencontres Ré’Percutantes

Les Humanophones (body music)

Les Humanophones présentent Antropus, un concert pop anatomique entièrement produit par le corps qui mêle les percussions corporelles et la voix dans tous ses états. Une alchimie novatrice de pop, soul, l’énergie est funk et tribale. Claquement de langues, de doigts, cuisses frottées, frappes de pied… onomatopées futuristes sur de solides grooveries gestuelles incandescentes… Par leur fougue, leur sensibilité et leur complicité, ces sept hominidés vous embarquent pour une odyssée sonore et visuelle jubilatoire formant un univers savoureux cassant les barrières du genre. Le thème du spectacle prend place dans le contexte actuel où l’homme avance et recule simultanément : tout en prenant conscience de son impact sur la destruction de son environnement et du « bateau Terre », il ne parvient pas à freiner la poursuite de son évolution.

Cocanha (chant occitan)

Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Dans un face à face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique. Cocanha cultive le minimalisme, la sincérité d’un son acoustique soutenu par des percussions amplifiées, engageant les corps dans la danse. La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières. Cocanha puise dans le répertoire traditionnel occitan, remet en mouvement des archives et les replace dans le fil de l’oralité..

2023-12-02 21:00:00 fin : 2023-12-02 . 11 EUR.

430 allées des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Les Docks invites Musiques en Liberté as part of the Rencontres Ré’Percutantes festival

Les Humanophones (body music)

Les Humanophones present Antropus, an anatomical pop concert produced entirely by the body, mixing body percussion and voice in all its states. An innovative alchemy of pop, soul, funk and tribal energy. Tongues and fingers clicking, thighs rubbed, feet stomping? futuristic onomatopoeia over solid, incandescent gestural grooves? With their ardor, sensitivity and complicity, these seven hominids take you on a jubilant odyssey of sound and vision, forming a delicious universe that breaks down genre barriers. The theme of the show takes place in the current context where mankind is simultaneously moving forward and backward: while aware of his impact on the destruction of his environment and the « boat Earth », he is unable to put the brakes on his continuing evolution.

Cocanha (Occitan song)

Two singular voices intermingle in a hypnotic polyphony carried by the pulse of string tambourines, feet and hands. In a powerful face-off, the two musicians reveal their complementary vocal personalities, woven together by 10 years of artistic complicity. Cocanha cultivates the minimalism and sincerity of an acoustic sound supported by amplified percussion, engaging bodies in dance. The Occitan language is their playground for exploring singular temperaments and sonorities. Cocanha draws on the traditional Occitan repertoire, putting archives back into motion and putting them back into the oral tradition.

Les Docks invitan a Musiques en Liberté en el marco del festival Rencontres Ré’Percutantes

Les Humanophones (música corporal)

Les Humanophones presentan Antropus, un concierto de pop anatómico producido íntegramente por el cuerpo, que combina la percusión corporal y la voz en todas sus formas. Una alquimia innovadora de pop, soul, funk y energía tribal. Chasquidos de lenguas, palmas de dedos, roces de muslos, zapateados… onomatopeyas futuristas sobre surcos gestuales sólidos e incandescentes.. Con su entusiasmo, sensibilidad y complicidad, estos siete homínidos le llevarán a una jubilosa odisea sonora y visual, formando un delicioso universo que rompe las barreras del género. El tema del espectáculo se sitúa en el contexto actual, en el que la humanidad avanza y retrocede simultáneamente: al tiempo que toma conciencia de su impacto en la destrucción de su entorno y del « barco Tierra », es incapaz de poner freno a su continua evolución.

Cocanha (canción occitana)

Dos voces singulares se funden en una polifonía hipnótica llevada por el pulso de panderetas de cuerda, pies y manos. En un poderoso cara a cara, los dos músicos revelan sus personalidades vocales complementarias, entretejidas por 10 años de complicidad artística. Cocanha cultiva el minimalismo y la sinceridad de un sonido acústico respaldado por una percusión amplificada, comprometiendo el cuerpo en la danza. La lengua occitana es su terreno de juego para explorar temperamentos y sonidos singulares. Cocanha recurre al repertorio tradicional occitano, volviendo a poner en movimiento los archivos y devolviéndolos a la tradición oral.

Les Docks laden Musiques en Liberté im Rahmen der Rencontres Ré’Percutantes ein

Les Humanophones (Körpermusik)

Les Humanophones präsentieren Antropus, ein anatomisches Popkonzert, das vollständig vom Körper produziert wird und Bodypercussion und die Stimme in all ihren Zuständen vermischt. Eine innovative Alchemie aus Pop, Soul, die Energie ist funkig und tribal. Zungenschnalzen, Fingerschnippen, Schenkelklopfen, Fußstampfen? futuristische Onomatopoetika zu soliden, glühenden Gestengrooverien? Mit ihrem Temperament, ihrer Sensibilität und ihrer Komplizenschaft nehmen Sie diese sieben Hominiden mit auf eine jubelnde akustische und visuelle Odyssee, die ein köstliches Universum bildet, das die Grenzen des Genres durchbricht. Das Thema des Stücks ist in der heutigen Zeit angesiedelt, in der der Mensch gleichzeitig vorwärts und rückwärts geht: Obwohl er sich seiner Auswirkungen auf die Zerstörung seiner Umwelt und des « Schiffes Erde » bewusst ist, gelingt es ihm nicht, seine weitere Entwicklung zu bremsen.

Cocanha (okzitanischer Gesang)

Zwei einzigartige Stimmen vermischen sich zu einer hypnotischen Polyphonie, die vom Pulsschlag der Saitentamburine, Füße und Hände getragen wird. In einer durchschlagenden Konfrontation geben die beiden Musikerinnen ihre komplementären stimmlichen Persönlichkeiten preis, die durch eine 10-jährige künstlerische Komplizenschaft verflochten sind. Cocanha kultiviert den Minimalismus, die Aufrichtigkeit eines akustischen Klangs, der von verstärkter Perkussion unterstützt wird und die Körper in den Tanz einbezieht. Die okzitanische Sprache ist ihr Spielfeld, um Temperamente und einzigartige Klänge zu erforschen. Cocanha schöpft aus dem traditionellen okzitanischen Repertoire, bringt Archive in Bewegung und setzt sie in den Faden der Mündlichkeit zurück.

