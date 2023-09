Concert aux Docks: Virginie Despentes / Béatrice Dalle / Casey & Zëro + Michle Cloup 430 allées des Soupirs Cahors, 24 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

21h30 : Concert – Lecture : « Troubles »

En 2015, Virginie Despentes montait sur scène avec le groupe Zëro pour donner voix au Requiem des innocents de Louis Calaferte. Un timbre envoûtant, une véritable « présence ». Aujourd’hui elle dévoile son nouveau projet de concert-lecture : Troubles. Avec, outre les fidèles complices de Zëro, la rapeuse Casey et Béatrice Dalle.

Autour de textes d’auteures des années 60 à nos jours, en phase avec les sujets de notre époque, voilà une proposition scénique qui va entrecroiser trois voix singulières. Trois voix puissantes en osmose avec la foisonnante musique de Zëro, rejoint ici par le brillant guitariste Varoujan Fau.

23h00: Michel Cloup (rock)

À l’automne 2019, Michel Cloup prend en solitaire le chemin de son studio avec la ferme intention de réinventer son incendiaire et bruyant artisanat. Il s’agit bien de bousculer habitudes et usages, après dix années de concerts et quatre albums en format duo, guitare baritone et batterie. Au milieu des textures de machines et des guitares brutes et primitives, l’album Back flip au-dessus du chaos relève singulièrement les tempos, assène en coup de poing, un furieux et colérique magma de rock, de hip-hop et d’électro abrasive. On reconnaît bien sûr le timbre de voix et l’engagement viscéral de cette poésie chantée. Mais le pari du renouvellement est amplement réussi, il saisit à bras le corps ce défi de l’aventure sonore cathartique..

9:30 pm: Concert ? Reading: « Troubles

In 2015, Virginie Despentes took to the stage with the group Zëro to give voice to Louis Calaferte’s Requiem des innocents. A bewitching timbre, a real « presence ». Today, she unveils her new concert-reading project: Troubles. Alongside Zëro?s faithful accomplices, she will be joined by the rapper Casey and Béatrice Dalle.

Based on texts by women authors from the 60s to the present day, and in tune with the issues of our time, this is a stage proposition that will interweave three singular voices. Three powerful voices in osmosis with the abundant music of Zëro, joined here by the brilliant guitarist Varoujan Fau.

11:00 pm: Michel Cloup (rock)

In autumn 2019, Michel Cloup takes to his studio alone, intent on reinventing his incendiary, noisy craft. After ten years of concerts and four albums in duo format, with baritone guitar and drums, the idea is to shake up habits and customs. In the midst of machine textures and raw, primitive guitars, the album Back flip au-dessus du chaos raises the tempos singularly, striking a furious, angry magma of rock, hip-hop and abrasive electro. Of course, we recognize the vocal timbre and visceral commitment of this sung poetry. But the challenge of renewal has been amply met, and they have taken up the challenge of this cathartic sonic adventure head on.

21.30 h: Concierto ? Lectura: Problemas

En 2015, Virginie Despentes se subió al escenario con el grupo Zëro para poner voz al Requiem des innocents de Louis Calaferte. Un timbre hechizante, una verdadera « presencia ». Hoy desvela su nuevo proyecto de concierto-lectura: Troubles. Junto a los fieles cómplices de Zëro, la acompañarán el rapero Casey y Béatrice Dalle.

A partir de textos de autoras de los años 60 hasta nuestros días, en sintonía con las problemáticas de nuestro tiempo, se trata de una propuesta escénica que entrelazará tres voces singulares. Tres voces poderosas en ósmosis con la abundante música de Zëro, a la que se une aquí el genial guitarrista Varoujan Fau.

23:00: Michel Cloup (rock)

En otoño de 2019, Michel Cloup se mete solo en su estudio con la firme intención de reinventar su oficio incendiario y ruidoso. Tras diez años de conciertos y cuatro álbumes en formato dúo, guitarra barítono y batería, es hora de sacudir las cosas. Entre texturas de máquinas y guitarras crudas y primitivas, el álbum Back flip au-dessus du chaos (Back flip sobre el caos) eleva considerablemente el tempo, perforando un magma furioso y rabioso de rock, hip-hop y electro abrasivo. Por supuesto, reconocemos el timbre vocal y el compromiso visceral de esta poesía cantada. Pero la apuesta por la renovación ha sido ampliamente asumida, y el reto de esta catártica aventura sónica ha sido superado con creces.

21.30 Uhr: Konzert ? Lesung: « Troubles » ?

2015 stand Virginie Despentes mit der Gruppe Zëro auf der Bühne, um dem Requiem der Unschuldigen von Louis Calaferte ihre Stimme zu verleihen. Ein betörendes Timbre, eine echte « Präsenz ». Heute stellt sie ihr neues Projekt vor: Troubles, ein Konzert mit Lesung. Neben den treuen Komplizen von Zëro sind auch die Rapeuse Casey und Béatrice Dalle mit von der Partie.

Mit Texten von Autorinnen aus den 60er Jahren bis heute, die sich mit den Themen unserer Zeit beschäftigen, ist dies ein szenischer Vorschlag, der drei einzigartige Stimmen miteinander verknüpft. Drei kraftvolle Stimmen in Osmose mit der vielfältigen Musik von Zëro, der hier von dem brillanten Gitarristen Varoujan Fau begleitet wird.

23.00 Uhr: Michel Cloup (Rock)

Im Herbst 2019 begibt sich Michel Cloup allein in sein Studio mit der festen Absicht, seine brandgefährliche und laute Handwerkskunst neu zu erfinden. Es geht ihm darum, nach zehn Jahren Konzerten und vier Alben im Duo-Format, Baritongitarre und Schlagzeug, Gewohnheiten und Bräuche über den Haufen zu werfen. Inmitten von Maschinentexturen und rohen, primitiven Gitarren zieht das Album Back flip au-dessus du chaos die Tempi deutlich an und schlägt mit einem wütenden, zornigen Magma aus Rock, Hip-Hop und abrasivem Elektro zu. Man erkennt natürlich das Timbre der Stimme und das viszerale Engagement dieser gesungenen Poesie. Aber die Herausforderung der Erneuerung ist ihm mehr als gelungen, er nimmt die Herausforderung des kathartischen Klangabenteuers mit beiden Händen an.

