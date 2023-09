Atelier aux Docks: « In Sono Véritas » 430 allées des Soupirs Cahors, 4 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Intervenant : Maxime Bès, technicien son

Encadré par un technicien son, vous allez découvrir le fonctionnement d’un système de sonorisation « léger ». Adapté aux groupes émergents amenés à travailler leur son en autonomie, il permet notamment de développer ses connaissances en matière de sonorisation d’instruments, de balances, d’amplis, de micros…

Cet atelier est ouvert à tous, musiciens ou simple curieux.

Nb : Un groupe témoin sera présent et le travail se fera sur leur propre matériel.

Inscription obligatoire au 05 65 24 13 62.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. 10 EUR.

430 allées des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Speaker: Maxime Bès, sound technician

Supervised by a sound technician, you will discover how a « light » sound system works. Suitable for emerging bands who need to work on their sound independently, it enables you to develop your knowledge of instrument sound systems, balances, amplifiers, microphones?

This workshop is open to all, musicians and the simply curious.

Nb: A control group will be present, and work will be carried out on their own equipment.

Registration required: 05 65 24 13 62

Orador: Maxime Bès, técnico de sonido

Bajo la dirección de un técnico de sonido, descubrirá cómo funciona un sistema de sonido « ligero ». Destinado a los grupos emergentes que necesitan trabajar su sonido de forma autónoma, este taller le permitirá desarrollar sus conocimientos sobre sonorización de instrumentos, equilibrios, amplificadores, micrófonos, etc

Este taller está abierto a todos, músicos y simples curiosos.

NB: Habrá un grupo de control que trabajará con su propio equipo.

Inscripción previa en el 05 65 24 13 62

Referent: Maxime Bès, Tontechniker

Unter Anleitung eines Tontechnikers lernen Sie die Funktionsweise eines « leichten » Beschallungssystems kennen. Dieser Kurs ist für aufstrebende Bands geeignet, die selbstständig an ihrem Sound arbeiten möchten, und vermittelt Kenntnisse über die Beschallung von Instrumenten, Soundchecks, Verstärkern und Mikrofonen

Dieser Workshop ist für alle offen, egal ob Musiker oder einfach nur Neugierige.

Anm.: Es wird eine Kontrollgruppe anwesend sein, die mit ihrem eigenen Material arbeitet.

Anmeldung erforderlich unter 05 65 24 13 62

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot