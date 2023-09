Atelier aux Docks : « Clipper » sa musique 430 allées des Soupirs Cahors, 2 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

En partenariat avec Octopus

Intervenante : Aude Bréchotteau ( Level Up Film)

Le clip est aujourd’hui un élément incontournable des stratégies de promotion des artistes.

Mais par où commencer ? De l’idée à la réalisation, du budget à la technique, cet atelier/boîte à outils sera votre guide du clip de A à Z. A destination des artistes, musicien(ne)s, porteur·se·s de projets des musiques actuelles de la région Occitanie.

Inscription obligatoire au 05.65.24.13.62.

2023-10-02 19:00:00 fin : 2023-10-02 . EUR.

430 allées des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



In partnership with Octopus

Speaker : Aude Bréchotteau ( Level Up Film)

Music videos are now an essential part of artists? promotional strategies.

But where do you start? From idea to production, from budget to technique, this workshop/toolbox will be your guide to clips from A to Z. Aimed at artists, musicians and promoters of contemporary music projects in the Occitanie region.

Registration required: 05.65.24.13.62

En colaboración con Octopus

Ponente : Aude Bréchotteau ( Level Up Film)

Los vídeos musicales son ahora una parte esencial de las estrategias promocionales de los artistas.

Pero, ¿por dónde empezar? De la idea a la producción, del presupuesto a la técnica, este taller/toolkit será su guía para los vídeos musicales de la A a la Z. Dirigido a artistas, músicos y promotores de nuevos proyectos musicales de la región de Occitanie.

Inscripción obligatoria en 05.65.24.13.62

In Partnerschaft mit Octopus

Sprecherin: Aude Bréchotteau ( Level Up Film)

Der Clip ist heute ein unumgängliches Element der Promotionsstrategien von Künstlern.

Aber wo soll man anfangen? Von der Idee bis zur Umsetzung, vom Budget bis zur Technik – dieser Workshop/Toolbox ist Ihr Leitfaden für den Clip von A bis Z. Dieser Workshop richtet sich an Künstler, Musiker und Projektträger aus dem Bereich der aktuellen Musik in der Region Okzitanien.

Anmeldung erforderlich unter 05.65.24.13.62

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot