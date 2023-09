Concert aux Docks : Didier Super et son groupe Discount 430 allées des Soupirs Cahors, 30 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Didier Super et son groupe Discount (rock déjanté)

Après avoir débranché sa guitare électrique en 2012 pour se consacrer à des spectacles plus “cérébraux”, histoire de se faire enfin passer pour un artiste auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, Didier décide de remonter un groupe de rock (du nom de DISCOUNT) car c’est plus reposant pour lui et intellectuellement plus accessible aux pauvres qui sont devenus une clientèle largement majoritaire dans notre pays.

Bob’s not dead (punk musette)

Des arrangements intelligents et subtils qui empruntent autant à la chanson des années 30 à 60 qu’aux musiques de l’est, au jazz manouche et ce qu’il est désormais coutume d’appeler le « punk musette », sans oublier des styles improbables comme la samba ou même la country ! Bob promène son spleen d’un idéal, son amour pour les gens simples et vrais, son rire comme politesse du désespoir..

2023-09-30 21:00:00 fin : 2023-09-30 . 15 EUR.

430 allées des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Didier Super and his band Discount (crazy rock)

After unplugging his electric guitar in 2012 to devote himself to more ?cerebral? shows, in order to finally pass himself off as an artist to a certain fringe of the caviar left, Didier decided to put together a rock band (called DISCOUNT) because it?s more relaxing for him and intellectually more accessible to the poor, who have become the vast majority of our country?s clientele.

Bob’s not dead (punk musette)

Intelligent, subtle arrangements that borrow as much from chanson from the 30s to the 60s as from Eastern music, gypsy jazz and what is now commonly known as « punk musette », not forgetting unlikely styles such as samba and even country! Bob’s spleen for an ideal, his love for simple, real people, his laughter as a politeness of despair.

Didier Super y su banda Discount (rock loco)

Tras desenchufar su guitarra eléctrica en 2012 para dedicarse a espectáculos más « cerebrales », con el fin de hacerse pasar finalmente por artista ante cierta franja de la izquierda caviar, Didier decidió montar una banda de rock (llamada DISCOUNT) porque le resultaba más relajante e intelectualmente más accesible para los pobres, que se han convertido en la gran mayoría de la clientela de nuestro país.

Bob’s not dead (punk musette)

Arreglos inteligentes y sutiles que toman prestado tanto de la chanson de los años 30 a 60 como de la música oriental, el jazz gitano y lo que hoy se conoce comúnmente como « punk musette », sin olvidar estilos inverosímiles como la samba ¡e incluso el country! Bob lleva a todas partes su spleen por un ideal, su amor por la gente sencilla y real, y su risa como cortesía de la desesperación.

Didier Super und seine Band Discount (verrückter Rock)

Nachdem Didier Super 2012 seine E-Gitarre ausgepackt hatte, um sich zerebraleren Auftritten zu widmen und sich bei einer gewissen Gruppe von Kaviar-Linken endlich als Künstler durchzusetzen, beschloss er, eine Rockband (mit dem Namen DISCOUNT) zu gründen, weil das für ihn erholsamer und intellektuell zugänglicher für die Armen ist, die in unserem Land mittlerweile die große Mehrheit bilden.

Bob’s not dead (Musette-Punk)

Intelligente und subtile Arrangements, die Anleihen bei Chansons der 30er bis 60er Jahre, osteuropäischer Musik, Gypsy-Jazz und dem, was man heute als « Punk Musette » bezeichnet, machen, ohne unwahrscheinliche Stile wie Samba oder sogar Country zu vergessen! Bob trägt seinen Spleen eines Ideals, seine Liebe zu den einfachen und wahren Menschen und sein Lachen als Höflichkeit der Verzweiflung spazieren.

