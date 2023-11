Soirée Salsa Bachata Kizomba 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage, 1 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

L’école de danse SalsAyiti, c’est une soirée chaque 1er vendredi du mois, pour se plonger dans une ambiance festive 100% AFRO-CARIBÉENNE (Salsa, Bachata Dominicaine, Kizomba, Semba, Kompa et Merengue)..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 01:00:00. .

430 Allée du Royans Bar afterwork Le Triple Five

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The SalsAyiti dance school hosts a party every 1st Friday of the month, immersing you in a 100% AFRO-CARIBBEAN festive atmosphere (Salsa, Dominican Bachata, Kizomba, Semba, Kompa and Merengue).

La escuela de baile SalsAyiti organiza una fiesta todos los primeros viernes de mes, para sumergirse en un ambiente festivo 100% AFROCARIBE (Salsa, Bachata Dominicana, Kizomba, Semba, Kompa y Merengue).

Die Tanzschule SalsAyiti veranstaltet jeden ersten Freitag im Monat einen Abend, an dem Sie in eine festliche Atmosphäre aus 100% AFRO-CARIBÉENNE (Salsa, Dominikanische Bachata, Kizomba, Semba, Kompa und Merengue) eintauchen können.

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme