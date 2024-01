Concert aux Docks : La caravane passe / Électro Tzigane + Johnny Makam / Transe orientale 430 allée des soupirs Cahors, vendredi 9 février 2024.

Cahors Lot

La Caravane Passe :

La Caravane Passe est un groupe de musique contemporaine français, teintée de folklores tsiganes et nomades. Formé à la fin 2000 par le chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste Toma Feterman, il est rejoint en 2001 par Olivier « Llugs » Llugany, tromboniste et joueur de fiscorn catalan, puis par Cyril « Zinzin » Moret au saxophone, Ben Body à la basse et Pat Gigon à la batterie.

Johnny Makam :

Qu’il est bon de voyager aux sons électriques de Johnny Makam ! Réadaptant le répertoire traditionnel de Bulgarie,de Macédoine et de Turquie selon leurs bons soins, le groupe nous emmène par leurs mélodies véloces, leurs rythmes percutants , ou bien encore les chansons de la mer noire distillée par la voix envoûtante de leur chanteuse aux portes de l’orient et des balkans Durant plusieurs années les membres du groupe sont partis apprendre ces musiques à leurs sources en se formant aux côtés de musiciens professionnels, ils n’oublient cependant pas leurs influences premières que sont les rock psychédélique ou bien encore les couleurs et improvisations enflammées du jazz.

15 EUR.

430 allée des soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



