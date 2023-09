Concert aux Docks’Side: Bül Bül 430 Allée des Soupirs Cahors, 21 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Acrobates du croisement des genres, BülBül puise ses inspirations rythmiques dans le patrimoine des danses ancestrales de l’Orient et ses mélodies dans la palette harmonique d’Asie mineure. Mais sur la forme, le duo propose un soundsystem électronique et méga groovy !!.

2023-12-21 21:00:00 fin : 2023-12-21 . EUR.

430 Allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Acrobats of the cross-genre, BülBül draws its rhythmic inspiration from the heritage of ancestral Eastern dances, and its melodies from the harmonic palette of Asia Minor. But in terms of form, the duo offers a mega-groovy electronic soundsystem!

Acróbatas del cruce de géneros, BülBül extraen su inspiración rítmica de las danzas ancestrales de Oriente y sus melodías de la paleta armónica de Asia Menor. Pero cuando se trata de la forma, el dúo ofrece un megagroovy soundsystem electrónico

Als Akrobaten der Genreüberschneidung schöpft BülBül seine rhythmischen Inspirationen aus dem Erbe der überlieferten Tänze des Orients und seine Melodien aus der Harmoniepalette Kleinasiens. Aber in der Form bietet das Duo ein elektronisches und megagroovy Soundsystem!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot