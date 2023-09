Jam Session aux Docks #2 430 allée des Soupirs Cahors, 13 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Musiciennes, Musiciens !

Les Docks, en partenariat avec le Conservatoire du Grand Cahors vous invitent à leur première «JAM SESSION» de l’année. Batterie, amplis, clavier, système son et micros seront mis à disposition ! Le bar sera également ouvert pour l’occasion.

Let’s Jam, Dockers !.

2023-12-13 19:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

430 allée des Soupirs Dock’Side

Cahors 46000 Lot Occitanie



Musicians!

Les Docks, in partnership with the Conservatoire du Grand Cahors, invite you to their first « JAM SESSION » of the year. Drums, amps, keyboards, sound systems and microphones will be available! The bar will also be open for the occasion.

Let?s Jam, Dockers!

¡Músicos!

Les Docks, en colaboración con el Conservatoire du Grand Cahors, te invitan a su primera « JAM SESSION » del año. Batería, amplificadores, teclados, equipos de sonido y micrófonos a su disposición El bar también estará abierto para la ocasión.

¡Let’s Jam, Dockers!

Musikerinnen und Musiker!

Les Docks lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire du Grand Cahors zu seiner ersten « JAM SESSION » des Jahres ein. Schlagzeug, Verstärker, Keyboard, Soundsystem und Mikrofone werden zur Verfügung gestellt! Die Bar wird ebenfalls geöffnet sein.

Let’s Jam, Dockers!

