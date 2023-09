Concert aux Docks: Ephem’r invite Synergy: Grinch + Kichta + Dimeuge 430 allée des Soupirs Cahors, 18 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Synergy , c’est la coalition d’Ephem’r, PRISME et Subkultur, trois association qui, ensemble, forment un tout.

Synergy, c’est cette magie qui opère entre des artistes lorsqu’ils unissent leurs univers. Sans avoir à échanger un mot, leur ressenti prend le dessus, les mots laissent place au sourire, le plaisir prend le pas sur la raison. Synergy, c’est aussi les idées, l’énergie, la motivation, les compétences des membres des trois associations qui s’additionnent pour démultiplier leurs forces. A travers cette complémentarité, Synergy vous prépare différents projets qui vous en mettront plein les yeux et les oreilles, avec comme maîtres mots bienveillance, découverte et partage.

Break / House / Electro / Minimal / Ghetto / Techno / Acid / Trance

Pour cette occasion, nous invitons GRiNCH (live), étoile montante toulousaine dans le domaine de l’électro minimal.

Line up :

▪️GRiNCH (live) // House / Electro / Minimal

Producteur toulousain, membre des collectifs BLR, Microondes et depuis peu artiste de l’agence Hibri. Accompagné par ses machines sur scène, il propose une performance qui oscille entre la minimal house et l’électro le tout dans un univers acidulé et trancy. Sa performance a pu être remarquée sur différentes scènes, notamment à Labellevilloise Paris avec les crew Incrase the Groove et Chevry Agency, au Belair Festival et au mythique club le Bikini.

▪️KICHTA, c’est la rencontre de 2 truands : Tomich, amoureux invétéré de sonorités acid et de techno mélodique et rythmée, et Le Jeune, amateurs de ghetto techno et de trance aux influences hip-hop. Ce nouveau cartel de musique électronique se définit à travers un mélange astucieux de joie sournoise et d’egotrip. Autrement dit : comment faire du sale avec le sourire.

▪️Dimeuge, c’est le fruit d’un malin mélange entre influences tribales, breaks, kicks et lourdes basslines. Une alchimie musicale produite lors d’un B2B partagé, poussent Dimitri et Euge à continuer de parcourir leurs inspirations musicales pour vous proposer un alliage de deux univers inspirés notamment par des sonorités britanniques et groovy..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . 5 EUR.

430 allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Synergy is the coalition of Ephem’r, PRISME and Subkultur, three associations that together form a whole.

Synergy is the magic that happens when artists unite their worlds. Without exchanging a word, their feelings take over, words give way to smiles, pleasure overrides reason. Synergy is also about the ideas, energy, motivation and skills of the members of the three associations, which combine to multiply their strengths. Through this complementarity, Synergy is preparing a range of projects that will delight your eyes and ears, with benevolence, discovery and sharing as the watchwords.

Break / House / Electro / Minimal / Ghetto / Techno / Acid / Trance

For this occasion, we’re inviting GRiNCH (live), Toulouse’s rising star in minimal electro.

Line up:

gRiNCH (live) // House / Electro / Minimal

Producer from Toulouse, member of the BLR and Microondes collectives, and recently a member of the Hibri agency. Accompanied by his machines on stage, he offers a performance that oscillates between minimal house and electro, all in an acidulous, trancy universe. His performance has been noticed on a number of stages, including Labellevilloise Paris with the Incrase the Groove and Chevry Agency crews, the Belair Festival and the legendary Bikini club.

kICHTA is the meeting of 2 hoodlums: Tomich, an inveterate lover of acid sounds and melodic, rhythmic techno, and Le Jeune, lovers of ghetto techno and hip-hop-influenced trance. This new electronic music cartel defines itself through a clever blend of sly joy and egotrip. In other words: how to do dirty with a smile.

dimeuge is a clever blend of tribal influences, breaks, kicks and heavy basslines. A musical alchemy produced during a shared B2B, Dimitri and Euge continue to explore their musical inspirations to offer you a blend of two universes inspired in particular by British and groovy sounds.

Synergy es la coalición de Ephem’r, PRISME y Subkultur, tres asociaciones que juntas forman un todo.

Synergy es la magia que se produce cuando los artistas combinan sus mundos. Sin tener que intercambiar una palabra, sus sentimientos se apoderan de ellos, las palabras dejan paso a las sonrisas, el placer se impone a la razón. La sinergia también consiste en que las ideas, la energía, la motivación y las habilidades de los miembros de las tres asociaciones trabajen juntas para multiplicar sus fuerzas. Gracias a la complementariedad de Synergy, estamos preparando una serie de proyectos que te dejarán boquiabierto y deleitarán tus oídos, en los que las palabras clave son benevolencia, descubrimiento y compartir.

Break / House / Electro / Minimal / Ghetto / Techno / Acid / Trance

Para la ocasión, invitamos a GRiNCH (live), la estrella emergente del minimal electro de Toulouse.

Line up :

gRiNCH (live) // House / Electro / Minimal

Productor de Toulouse, miembro de los colectivos BLR y Microondes y recientemente nombrado artista de la agencia Hibri. Acompañado por sus máquinas en el escenario, ofrece una actuación que oscila entre el minimal house y el electro, todo ello en un universo acidulado y trancy. Su actuación se ha dejado notar en numerosos escenarios, como el Labellevilloise de París con los equipos Incrase the Groove y Chevry Agency, el Festival Belair y el legendario club Bikini.

kICHTA es el encuentro de 2 matones: Tomich, amante empedernido de los sonidos ácidos y del techno melódico y rítmico, y Le Jeune, amante del techno de gueto y del trance influenciado por el hip-hop. Este nuevo cartel de música electrónica se define a sí mismo mediante una inteligente mezcla de alegría socarrona y egotrip. En otras palabras: cómo hacer guarradas con una sonrisa.

dimeuge es una inteligente mezcla de influencias tribales, breaks, kicks y líneas de bajo pesadas. La alquimia musical de Dimitri y Euge, producida durante un B2B compartido, les ha llevado a seguir explorando sus inspiraciones musicales, trayéndote una mezcla de dos mundos inspirados en sonidos británicos y groovy.

Synergy ist die Koalition aus Ephem’r, PRISME und Subkultur, drei Vereinen, die zusammen ein Ganzes bilden.

Synergy ist die Magie, die zwischen Künstlern wirkt, wenn sie ihre Welten vereinen. Ohne ein Wort austauschen zu müssen, gewinnen ihre Gefühle die Oberhand, die Worte weichen einem Lächeln, das Vergnügen übertrumpft die Vernunft. Synergy bedeutet auch, dass die Ideen, die Energie, die Motivation und die Kompetenzen der Mitglieder der drei Vereine zusammenkommen, um ihre Kräfte zu vervielfachen. Durch diese Komplementarität bereitet Synergy verschiedene Projekte vor, die Ihnen Augen und Ohren öffnen werden, wobei Wohlwollen, Entdecken und Teilen die Schlüsselwörter sind.

Break / House / Electro / Minimal / Ghetto / Techno / Acid / Trance

Zu diesem Anlass laden wir GRiNCH (live) ein, einen aufsteigenden Stern aus Toulouse im Bereich des Minimal Electro.

Line up:

gRiNCH (live) // House / Electro / Minimal

Produzent aus Toulouse, Mitglied der Kollektive BLR, Microondes und seit kurzem Künstler der Agentur Hibri. Begleitet von seinen Maschinen auf der Bühne, bietet er eine Performance, die zwischen Minimal House und Electro schwankt, das Ganze in einem säuerlichen und trancigen Universum. Seine Auftritte waren auf verschiedenen Bühnen zu sehen, u. a. bei Labellevilloise Paris mit den Crews Incrase the Groove und Chevry Agency, beim Belair Festival und im legendären Club Bikini.

kICHTA ist die Begegnung zweier Gangster: Tomich, der eingefleischte Liebhaber von Acid-Sounds und melodischem, rhythmischem Techno, und Le Jeune, Liebhaber von Ghetto-Techno und Trance mit Hip-Hop-Einflüssen. Dieses neue Kartell der elektronischen Musik definiert sich über eine clevere Mischung aus hinterhältiger Freude und Egotrip. Oder anders gesagt: Wie man mit einem Lächeln schmutzig wird.

dimeuge ist das Ergebnis einer cleveren Mischung aus Tribal-Einflüssen, Breaks, Kicks und schweren Basslines. Die musikalische Alchemie, die während eines gemeinsamen B2B-Auftritts entstand, veranlasst Dimitri und Euge, ihre musikalischen Inspirationen weiter zu durchforsten, um Ihnen eine Legierung aus zwei Welten anzubieten, die vor allem von britischen und groovigen Klängen inspiriert sind.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot