Concert aux Docks’Side: Sawnglo 430 Allée des Soupirs Cahors, 9 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Imaginez un instant perdre le contrôle de vos mouvements ! Des battements de pieds non sollicités, des hochements de tête non consentis ou encore des déhanchés indomptables, c’est ça l’expérience SwAnglo ! Le temps d’un concert, les quatres musiciens vous transportent dans leur univers sans équivalent baptisé : le swAng. Laissez-vous envoûter par des compositions originales mêlant chanson française, swing, rock et plus encore !.

2023-11-09 21:00:00 fin : 2023-11-09 . EUR.

430 Allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Just imagine losing control of your movements! Uninvited footbeats, unconsented head nods and untamed swaying – that’s the SwAnglo experience! For the duration of a concert, the four musicians transport you into their unique world of swAng. Let yourself be enchanted by original compositions blending French chanson, swing, rock and more!

Imagínese perder el control de sus movimientos Pisotones indeseados, asentimientos inconsentidos y contoneos indomables: ¡esa es la experiencia SwAnglo! Durante un concierto, los cuatro músicos le transportarán a su mundo único de swAnglo. Déjese hechizar por composiciones originales que combinan chanson francesa, swing, rock y mucho más

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Kontrolle über Ihre Bewegungen verloren! Unerwünschte Fußtritte, unfreiwilliges Kopfnicken oder unbezwingbare Hüftschwünge – das ist das SwAnglo-Erlebnis! Für die Dauer eines Konzerts entführen Sie die vier Musiker in ihr unvergleichliches Universum, das sie SwAng genannt haben. Lassen Sie sich von Originalkompositionen verzaubern, die französische Chansons, Swing, Rock und vieles mehr vereinen!

