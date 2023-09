Concert aux Docks: Pogo Car Crash Control + KOS 430 allée des Soupirs Cahors, 27 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Pogo Car Crash Control (punk rock)

Pogo Car Crash Control ou P3C, c’est quatre jeunes artistes dont une bassiste dans le TOP#10 Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l’énergie punk et deux frères à la guitare et batterie… Kérosène du métal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 3 albums, 3 tournées à feu et à sang de 250 dates ; 1 passage au Zénith de Paris ; 3 participations au Hellfest…

Sur Fréquence Violence, nouvel album du groupe sorti en mai 2022, le groupe ajoute une corde à sa gratte, avec des titres plus ouverts, aux couplets presque doux. Le groupe de métal le plus frais de l’hexagone vient tout juste de sortir son nouvel album « Fréquence Violence » réalisé par le magicien du métal Francis Caste !

KOS (rock progressif)

KOS, c’est un trio rock né sur les plateaux calcaires du Quercy en 2017. C’est la rencontre séduisante d’un batteur jazz, d’un bassiste métal et d’un guitariste inventif. Les trois acolytes délivrent une musique hétéroclite oscillant entre riffs puissants et mélodies entêtantes, véritable rencontre de trois univers différents. KOS c’est du rock progressif des bartas !.

2023-10-27 21:00:00 fin : 2023-10-27 . 5 EUR.

430 allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



Pogo Car Crash Control (punk rock)

Pogo Car Crash Control, or P3C, is a group of four young artists, including a bassist in the TOP#10 Rock&Folk list of the best current musicians, a singer with punk energy and two brothers on guitar and drums… The kerosene of French metal, they already have a few tricks up their sleeve: 3 albums, 3 250-date tours, 1 appearance at the Zénith in Paris, 3 appearances at Hellfest?

On Fréquence Violence, the band’s new album released in May 2022, they add another string to their bow, with more open tracks and almost gentle verses. France’s freshest metal band has just released its new album, Fréquence Violence, produced by metal wizard Francis Caste!

KOS (progressive rock)

KOS is a rock trio born on the limestone plateaux of Quercy in 2017. It’s the seductive meeting of a jazz drummer, a metal bassist and an inventive guitarist. The three acolytes deliver a heterogeneous music oscillating between powerful riffs and heady melodies, a true meeting of three different universes. KOS is progressive rock from the bartas!

Pogo Car Crash Control (punk rock)

Pogo Car Crash Control, o P3C, son cuatro jóvenes artistas, entre ellos un bajista en el TOP#10 de Rock&Folk de los mejores músicos actuales, un cantante con energía punk y dos hermanos a la guitarra y la batería… Parafina del metal francés, ya tienen unos cuantos ases en la manga: 3 álbumes, 3 giras de 250 fechas, 1 actuación en el Zénith de París, 3 apariciones en el Hellfest..

En Fréquence Violence, el nuevo álbum de la banda publicado en mayo de 2022, añaden otra cuerda a su arco, con temas más abiertos y versos casi suaves. El grupo de metal más fresco de Francia acaba de lanzar su nuevo álbum, Fréquence Violence, ¡producido por el mago del metal Francis Caste!

KOS (rock progresivo)

KOS es un trío de rock nacido en las mesetas calcáreas de Quercy en 2017. Es la seductora reunión de un baterista de jazz, un bajista de metal y un guitarrista inventivo. Los tres músicos ofrecen una mezcla ecléctica de riffs potentes y melodías embriagadoras, uniendo tres mundos diferentes. ¡KOS es el rock progresivo de las bartas!

Pogo Car Crash Control (Punkrock)

Pogo Car Crash Control oder P3C, das sind vier junge Künstler, darunter eine Bassistin, die in der TOP#10 Rock&Folk der besten aktuellen Musiker aufgeführt ist, ein Sänger mit punkiger Energie und zwei Brüder an der Gitarre und am Schlagzeug… Als Kerosin der französischen Metal-Szene haben sie bereits einige Erfolge vorzuweisen: 3 Alben, 3 Tourneen mit 250 Terminen, 1 Auftritt im Zénith de Paris, 3 Teilnahmen am Hellfest?

Auf Fréquence Violence, dem neuen Album der Band, das im Mai 2022 veröffentlicht wurde, legt die Band noch eine Schippe drauf und präsentiert offenere Songs mit fast sanften Strophen. Die frischeste Metal-Band Frankreichs hat gerade ihr neues Album « Fréquence Violence » veröffentlicht, das von dem Metal-Magier Francis Caste produziert wurde!

KOS (Progressive Rock)

KOS ist ein Rocktrio, das 2017 auf den Kalksteinplateaus von Quercy entstanden ist. Es ist das verführerische Zusammentreffen eines Jazz-Schlagzeugers, eines Metal-Bassisten und eines erfinderischen Gitarristen. Die drei Mitstreiter liefern eine heterogene Musik, die zwischen kraftvollen Riffs und eingängigen Melodien schwankt, ein echtes Zusammentreffen von drei verschiedenen Welten. KOS ist Progressive Rock aus den Bartas!

