Concert aux Docks: Caminaires (musique traditionnelle occitane) 430 allée des Soupirs Cahors, 20 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le collectif Caminaires, issu de la formation éponyme, chemine à douze, aux côtés d’un répertoire oral foisonnant, cadencé et occitan.

Le projet : inspirer, expirer la matière sonore et proposer une lecture sensible d’un répertoire traditionnel. Avec la modalité comme trame d’ouvrage, le collectif invite à entendre ce qui n’est pas permis, ce qui craque, crie et surprend.

À douze, ils et elles créent un concert accueillant et généreux, aux frontières poreuses entre improvisation, unissons organiques, et groove orchestré. Le concert se déploie comme une narration, fruit d’une exploration dynamique des relations entre voix, corps et instruments inspirées par leur « chœur battant ».

Cap davant, amb gran vam !

Laurie ALIAS, Chant

Julien CASANOVAS, Violon

Eva CLOTEAU, Chant

Yohan DUMAS, Saxophones

Théophile JOUBERT, Violoncelle, oud

Morgane LABBE, Contrebasse

Loucas LABORDERIE, Saxophone

Lucile MARSAC, Violon

Vincent MALROUX, Trombone

Aurélia NARDINI, Chant

Bastian PFEFFERLI, Percussions

Nicolas ROCHE, Violon

Création collective

Regard artistique : Xavier Vidal, autres collaborateur.trices à venir.

2023-10-20 21:00:00 fin : 2023-10-20 . 11 EUR.

430 allée des Soupirs Les Docks

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Caminaires collective, which grew out of the eponymous group, travels with twelve members, alongside a rich, rhythmic Occitan oral repertoire.

The project: to inspire, breathe out the sound material and offer a sensitive reading of a traditional repertoire. With modality as the framework, the collective invites us to hear what is not allowed, what cracks, shouts and surprises.

The twelve of them create a welcoming, generous concert, with porous boundaries between improvisation, organic unison and orchestrated groove. The concert unfolds like a narrative, the fruit of a dynamic exploration of the relationships between voice, body and instruments inspired by their « beating heart ».

Cap davant, amb gran vam!

Laurie ALIAS, Vocals

Julien CASANOVAS, Violin

Eva CLOTEAU, Vocals

Yohan DUMAS, Saxophones

Théophile JOUBERT, Cello, oud

Morgane LABBE, Double bass

Loucas LABORDERIE, Saxophone

Lucile MARSAC, Violin

Vincent MALROUX, Trombone

Aurélia NARDINI, Vocals

Bastian PFEFFERLI, Percussion

Nicolas ROCHE, Violin

Collective creation

Artistic vision: Xavier Vidal, other collaborators to come

El colectivo Caminaires, surgido del grupo del mismo nombre, está formado por doce músicos que trabajan con un repertorio oral occitano rico y rítmico.

El objetivo es inspirar, exhalar el sonido y ofrecer una lectura sensible de un repertorio tradicional. Con la modalidad como marco, el colectivo nos invita a escuchar lo que no está permitido, lo que cruje, grita y sorprende.

Los doce crean un concierto acogedor y generoso, con fronteras porosas entre la improvisación, el unísono orgánico y el groove orquestado. El concierto se desarrolla como una narración, fruto de una exploración dinámica de las relaciones entre voz, cuerpo e instrumentos inspirada en su « corazón palpitante ».

¡Cap davant, amb gran vam!

Laurie ALIAS, Voz

Julien CASANOVAS, Violín

Eva CLOTEAU, Voz

Yohan DUMAS, Saxofón

Théophile JOUBERT, Violonchelo, oud

Morgane LABBE, Contrabajo

Loucas LABORDERIE, Saxofón

Lucile MARSAC, Violín

Vincent MALROUX, Trombón

Aurélia NARDINI, Voz

Bastian PFEFFERLI, Percusión

Nicolas ROCHE, Violín

Creación colectiva

Visión artística: Xavier Vidal, otros colaboradores por venir

Das Kollektiv Caminaires, das aus der gleichnamigen Formation hervorgegangen ist, ist zu zwölft unterwegs, an der Seite eines üppigen, rhythmischen und okzitanischen mündlichen Repertoires.

Das Projekt: das Klangmaterial inspirieren, ausatmen und eine sensible Interpretation eines traditionellen Repertoires anbieten. Mit der Modalität als Rahmenwerk lädt das Kollektiv dazu ein, das Unerlaubte zu hören, das, was knackt, schreit und überrascht.

Zu zwölft kreieren sie ein einladendes und großzügiges Konzert, das die Grenzen zwischen Improvisation, organischen Unisonos und orchestriertem Groove durchbricht. Das Konzert entfaltet sich wie eine Erzählung, das Ergebnis einer dynamischen Erkundung der Beziehungen zwischen Stimme, Körper und Instrumenten, die von ihrem « schlagenden Herzen » inspiriert sind.

Cap davant, amb gran vam!

Laurie ALIAS, Gesang

Julien CASANOVAS, Violine

Eva CLOTEAU, Gesang

Yohan DUMAS, Saxophone

Théophile JOUBERT, Violoncello, Oud

Morgane LABBE, Kontrabass

Loucas LABORDERIE, Saxophon

Lucile MARSAC, Violine

Vincent MALROUX, Posaune

Aurélia NARDINI, Gesang

Bastian PFEFFERLI, Schlagzeug

Nicolas ROCHE, Violine

Kollektive Gestaltung

Künstlerischer Blick: Xavier Vidal, weitere Mitwirkende in Kürze

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot