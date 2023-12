Conférence La Terre avant les dinosaures 43, Victor Hugo Valréas, 4 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le CLUB ARTS ET RENCONTRES de l’Enclave des Papes organise une conférence : « La Terre avant les dinosaures » animée par Jean Sébastien STEYER..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

43, Victor Hugo Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CLUB ARTS ET RENCONTRES de l’Enclave des Papes organizes a conference: « La Terre avant les dinosaures » (The Earth before the dinosaurs) hosted by Jean Sébastien STEYER.

El CLUB ARTS ET RENCONTRES de l’Enclave des Papes organiza una conferencia titulada « La Tierra antes de los dinosaurios », a cargo de Jean Sébastien STEYER.

Der CLUB ARTS ET RENCONTRES de l’Enclave des Papes organisiert eine Konferenz: « Die Erde vor den Dinosauriern », die von Jean Sébastien STEYER geleitet wird.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes