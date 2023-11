Ateliers Seniors : sécurité routière 43 rue Victor Hugo Saint-Astier, 11 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Atelier Prévention Sécurité Routière avec un moniteur auto-école : révision du code de la route (1h), test de conduite par groupe (45 mn), atelier prévention alcool, atelier alerte et secours, atelier réactiomètre.

Public : Seniors (+ 55 ans)

9h-12h30, accueil dès 8h30 autour d’un petit déjeuner.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 12:30:00. .

43 rue Victor Hugo Pôle administratif CCIVS

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Road safety workshop with a driving instructor: revision of the highway code (1h), group driving test (45 min), alcohol prevention workshop, alert and rescue workshop, reactiometer workshop.

Public: Seniors (over 55)

9 a.m.-12.30 p.m., breakfast at 8.30 a.m

Taller de prevención vial con profesor de autoescuela: repaso del Código de Circulación (1 hora), examen de conducir en grupo (45 minutos), taller de prevención del alcoholismo, taller de primeros auxilios, taller de reactiometría.

Público: Mayores de 55 años

9h-12h30, desayuno a las 8h30

Workshop zur Verkehrssicherheitsprävention mit einem Fahrlehrer: Wiederholung der Verkehrsregeln (1 Std.), Fahrtest in der Gruppe (45 Min.), Workshop zur Alkoholprävention, Workshop zur Warnung und Hilfeleistung, Workshop zum Retiometer.

Zielgruppe: Senioren (+ 55 Jahre)

9h-12h30, Empfang ab 8h30 bei einem Frühstück

Mise à jour le 2023-11-21 par Vallée de l’Isle