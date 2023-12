La Micro-folie 43 rue Victor Hugo Coutras, 21 novembre 2023 07:00, Coutras.

Coutras,Gironde

À l’Espace Artistique François Cluzet, la Micro-Folie vous embarque pour découvrir les collections de plus de 150 institutions culturelles françaises et européennes (tableaux, concerts, ballets, théâtre, documentaires…), mais aussi tenter l’expérience de la réalité virtuelle !

Les mercredis – 9h30 – 12h30 / 14h – 17h.

Programmation et ateliers thématiques à venir.

Offert par la Ville..

2023-11-21 fin : 2025-02-28 . .

At the Espace Artistique François Cluzet, the Micro-Folie invites you to discover the collections of more than 150 French and European cultural institutions (paintings, concerts, ballets, theater, documentaries, etc.), as well as try out the virtual reality experience!

Wednesdays ? 9:30 am ? 12:30 pm / 2 pm – 5 pm.

Program and themed workshops to come.

Offered by the City.

En el Espace Artistique François Cluzet, la Micro-Folie le propone un recorrido por las colecciones de más de 150 instituciones culturales francesas y europeas (pinturas, conciertos, ballets, teatro, documentales, etc.), así como la posibilidad de experimentar la realidad virtual

Miércoles ? 9.30 h ? 12.30 h / 14.00 h – 17.00 h.

Programa y talleres temáticos por determinar.

Ofrecido por la Ciudad.

Im Espace Artistique François Cluzet nimmt Sie die Micro-Folie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Sammlungen von mehr als 150 französischen und europäischen Kulturinstitutionen (Gemälde, Konzerte, Ballett, Theater, Dokumentarfilme usw.), aber Sie können auch die Erfahrung der virtuellen Realität machen!

Mittwochs ? 9.30 ? 12:30 Uhr / 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Programm und thematische Workshops folgen.

Angeboten von der Stadt.

