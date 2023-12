201e Anniversaire de la naissance de Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Catégories d’Évènement: Dole

27 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:00:00

fin : 2023-12-27 19:00:00 . La maison natale sera ouverte gratuitement de 14h à 19h. Programme: 14h – 17h:

Jeux de la roue de la connaissance avec les bénévoles de la Société des Amis de Pasteur.

Visites flash par les adhérents de la Société des Amis de Pasteur 17h00 : « Pasteur fête Marcou » : intervention de Daniel Raichvarg, professeur à l’Université de Bourgogne 18h00: Hommage dolois Dépôt de gerbe et discours de Michel Maublanc, président de la Société des Amis de Pasteur au Passage de l’Abreuvoir 18h30: « Atelier Pasteur 30 ans déjà » : intervention d’Alain Marchal, président honoraire de la Société des Amis de Pasteur

Discours des élus dolois.

Remise de la médaille des Amis de Pasteur. EUR.

43 Rue Pasteur Maison Natale de Louis Pasteur

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

