Atelier « dans la peau des astronautes » et initiation à l’astronomie 43 Rue Nationale Esvres, 7 octobre 2023, Esvres.

Esvres,Indre-et-Loire

Atelier « dans la peau des astronautes » avec l’association ArboréSciences dès 7 ans sur réservation à 15h30.

Initiation à l’astronomie à partir de 19h30.

Samedi 2023-10-07 15:30:00

43 Rue Nationale

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop « In the shoes of astronauts » with the ArboréSciences association, ages 7 and up, by reservation at 3:30pm.

Introduction to astronomy from 7.30pm

Taller « En la piel de los astronautas » con la asociación ArboréSciences para niños a partir de 7 años (previa reserva) a las 15.30 h.

Iniciación a la astronomía a partir de las 19.30 h

Workshop « In der Haut der Astronauten » mit dem Verein ArboréSciences ab 7 Jahren auf Reservierung um 15:30 Uhr.

Einführung in die Astronomie ab 19:30 Uhr

