Danses et Boeuf au café bar le Remue Méninges
Mardi 3 octobre, 20h00
43, Rue Michelet, Saint-Étienne (42)

Venez apprendre, réviser, partager les danses traditionnelles au café bar le Remue-Méninges à Saint-Etienne : Scottish, Polka, Valse, Cercle, Ronds et d'autres.

Apportez votre instrument et participez à l'animation.
Apportez votre voix pour des chants à répondre.

Rendez-vous régulier : chaque premier mardi du mois, de septembre à juillet inclus (pas d'atelier en août), à partir de 20h00.

Entrée gratuite.

Consommations payantes au bar. Bar avec licence de cercle = adhésion nécessaire uniquement pour la consommation d’alcool.

Restauration à proximité.

Restauration à proximité.

Stationnement gratuit à proximité à partir de 19h00.

Suivez les discussions du groupe Sainté Trad sur Telegram : https://agendatrad.org/orga_autre/sainte-trad_5012.html

Le café bar le Remue-Méninges héberge cet atelier régulier et propose d'autres activités culturelles et musicales tout au long de l'année : https://remue-meninges.com

source : événement Danses et Boeuf au café bar le Remue Méninges publié sur AgendaTrad

