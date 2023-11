MARCHÉ DE NOËL 43 rue Jules Ferry Chantraine, 9 décembre 2023, Chantraine.

Chantraine,Vosges

La commune de Chantraine organise son marché de Noël à la maison Charles Grandemange.

Venez y découvrir les créations originales de nos exposants. Travail du bois, du verre, du tissu mais aussi de la peinture et des décorations, et plein d’autres, sans oublier notre terroir ! Vins, confitures, miel et produits de la ruche…

Vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour faire plaisir pour vos fêtes de fin d’année !

Buvette et petite restauration sur place

Panier garni à gagner sur simple visite chaque jour. Tout public

Dimanche 2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. 0 EUR.

43 rue Jules Ferry maison Charles Grandemange.

Chantraine 88000 Vosges Grand Est



The Chantraine commune is holding its Christmas market at the Maison Charles Grandemange.

Come and discover the original creations of our exhibitors. Woodwork, glasswork, fabric, painting, decorations and much more, not forgetting our local produce! Wines, jams, honey and beehive products…

At our Christmas market, you’ll find everything you need for your festive season!

Refreshments and snacks on site

Basket to be won on visit each day

Chantraine celebra su mercado navideño en la Maison Charles Grandemange.

Venga a descubrir las originales creaciones de nuestros expositores. Trabajos en madera, vidrio y tela, así como pintura y decoración, y mucho más, ¡sin olvidar nuestros productos locales! Vinos, mermeladas, miel y productos de la colmena…

En nuestro mercado navideño encontrará todo lo que necesita para estas fiestas

Refrescos y tentempiés in situ

Cesta de Navidad que podrá ganar cada día con una simple visita

Die Gemeinde Chantraine veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt im Haus Charles Grandemange.

Entdecken Sie dort die originellen Kreationen unserer Aussteller. Holz-, Glas- und Stoffarbeiten, aber auch Malerei und Dekorationen und vieles mehr, nicht zu vergessen unser Terroir! Weine, Marmeladen, Honig und Produkte aus dem Bienenstock…

Auf unserem Weihnachtsmarkt finden Sie alles, was Sie für Ihr Weihnachtsfest brauchen, um Freude zu bereiten!

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Täglich gibt es bei einem Besuch einen Präsentkorb zu gewinnen

Mise à jour le 2023-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION