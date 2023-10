Concert de Picky Banshees 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier, 10 novembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Un souffle folk rock enveloppé de soul. Les Picky Banshees déroulent leurs balades aux accents chaleureux qui balayent le temps, dans la pure veine de la tradition musicale américaine. Un folk nostalgique mais jamais triste sans limite et sans frontière..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

43 rue Jean-Baptiste Burlot Le Geyser

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A folk-rock breath wrapped in soul. The Picky Banshees roll out their warm, time-sweeping ballads in the pure vein of the American musical tradition. A nostalgic but never sad folk with no limits and no frontiers.

Folk rock envuelto en soul. The Picky Banshees despliegan sus baladas con cálidos acentos que atraviesan el tiempo, en la pura vena de la tradición musical americana. Un folk nostálgico pero nunca triste, sin límites ni fronteras.

Ein Hauch von Folkrock, umhüllt von Soul. Die Picky Banshees entfalten ihre Balladen mit warmen Akzenten, die über die Zeit hinwegfegen, in der reinen Ader der amerikanischen Musiktradition. Ein nostalgischer, aber nie trauriger Folk ohne Grenzen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vichy Destinations